David Moss SCIOCCATO da una caratteristica fisica ENORME di Larry Bird ai tempi di Indiana State

Basket Zone incontra David Moss, icona moderna del campionato italiano, pluriscudettato con Siena e Milano e vincitore della Coppa Italia 2023 nel suo ultimo anno da giocatore, e capitano, a Brescia. Oggi quarantenne, il campione statunitense veste ancora la maglia della Germani, ma col ruolo di Player Development Coach spiegato a Mario Castelli nell’intervista da oggi disponibile SU DISCOVERY+ e IN PODCAST.

Tra i tanti aneddoti della carriera di David Moss c’è quello del primo incontro con il leggendario Larry Bird, il più grande di sempre dell’università di Indiana State, la stessa frequentata dall’ex giocatore della Germani. La chiacchierata dell’attuale assistente allenatore di Brescia con Mario Castelli la trovate integrale su Discovery Plus.

“Nel mio ultimo anno a Indiana State stavo giocando come uno dei migliori giocatori NCAA e Larry Bird è venuto a vedermi al College per conoscermi. Si è presentato come il Presidente degli Indiana Pacers e io mi sono impressionato perché aveva delle mani enormi! Io ho delle mani normali per uno della mia altezza, lui ce le aveva fuori misura. E se non ci fosse stato Larry Bird, io sarei stato il numero 1 in ogni statistica di Indiana State, ma purtroppo…”, ha raccontato David Moss di Larry Bird a Mario Castelli.

