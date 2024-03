Trapani non si ferma: nel mirino Stefano Gentile

Trapani Shark pensa a nuovi cambiamenti. Dopo l’esonero di Daniele Parente e l’arrivo di Andrea Diana, il presidente Valerio Antonini studia un intervento sul mercato.

Qualche settimana fa i siciliani volevano Matteo Tambone ma alla fine la Vuelle Pesaro non lo ha liberato. Adesso il nome più caldo è quello di Stefano Gentile che sarebbe a un passo secondo.

Il patron Antonini, durante la conferenza stampa di presentazione di Diana, ha frenato.

Avevamo identificato dei potenziali innesti già prima di prendere il nuovo coach. Lui però ha la mia massima fiducia perciò aspetterò che possa valutare personalmente l’attuale organico. Dopodiché decideremo insieme se far arrivare nuovi giocatori o se lasciare il roster invariato. Abbiamo 11 giocatori di cui 10 senior, non ne prenderemo altri a caso ma solamente se sono funzionali alle idee del coach. Stefano Gentile? Un grande giocatore, se Diana mi dirà che è l’uomo giusto proverò a intavolare una trattativa.

Qualora Trapani decidesse di affondare per Gentile potrebbe anche proporre uno scambio con Yancarlos Rodriguez (fortemente limitato da un infortunio quest’anno) oppure Fabio Mian, in quest’ultimo caso con lo spostamento stabile nello spot di guardia di Matteo Imbrò. Entrambe le soluzioni, inoltre, dovrebbero con tutta probabilità prevedere un conguaglio economico in favore della Dinamo Sassari.

Valutazioni che verranno effettuate nel dettaglio nei prossimi giorni da Andrea Diana. All’orizzonte c’è la sfida di domenica con Udine mentre il termine ultimo per i tesseramenti è fissato al 4 Aprile. Una data che consentirà alla società trapanese di valutare le proprie mosse, anche perché convincere Sassari e lo stesso Gentile non sarà facile.

Il presidente Antonini comunque è insoddisfatto del rendimento dei suo atleti e ha precisato che Parente ha pagato anche colpe non sue.