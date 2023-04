De’Aaron Fox si è infortunato in Gara-4: in dubbio per le prossime partite

I Sacramento Kings tornano a casa con la serie di nuovo in parità sul 2-2 e l’infortunio di De’Aaron Fox che preoccupa. Il playmaker aveva giocato tutta Gara-4, risultando anche decisivo nel finale con la tripla che aveva permesso a Sacramento di tornare a -1, ma è emersa nelle scorse ore una frattura all’indice sinistro che potrebbe impedirgli di scendere in campo nelle prossime partite. La presenza di Fox per Gara-5, che si giocherà la notte tra mercoledì e giovedì, è in dubbio anche se la stella dei Kings proverà a stringere i denti.

In questa serie Fox è stato probabilmente il miglior giocatore in campo, con 31.5 punti e 7.0 assist di media.

Kings guard De'Aaron Fox fractured the very tip of his left index finger in Game 4, but there's still hope he will try and play Game 5 on Tuesday, sources tell ESPN. Fox would need to play with a protective covering on the finger. He will be listed as doubtful.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 24, 2023