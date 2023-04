La NBA ha sospeso Dejounte Murray per Gara-5

Gli Atlanta Hawks sono sotto 3-1 nella serie contro Boston, ad un passo dall’eliminazione, e in Gara-5 non potranno disporre nemmeno di Dejounte Murray. La point guard è stata appena sospesa per una partita dalla NBA per aver spinto uno degli arbitri al termine di Gara-4.

Dejounte Murray bumps referee at the end of the Atlanta Hawks Boston Celtics playoff game 4 #nba pic.twitter.com/Km0DFU1gSM — mcbuckets (@creatorjordan23) April 24, 2023

Murray è il secondo giocatore sospeso di questo primo round di Playoff, colmo di nervosismo. Per Atlanta sarà ancora più difficile sopravvivere contro i Celtics, visto che finora l’ex Spurs stava segnando 25.3 punti di media nella serie.