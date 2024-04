“Decisioni difficili”, LeBron parla in modo criptico del futuro di Bronny James

Il giorno del pesce d’aprile si è scatenato un putiferio, quando si è diffusa la voce che Bronny James, che non ha esattamente soddisfatto le aspettative nella sua stagione da matricola a USC (è importante notare che il solo fatto che sia riuscito a tornare in campo dopo un arresto cardiaco è già di per sé una grande vittoria), entrerà nel portale dei trasferimenti. Sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale, le ultime parole di LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, potrebbero alludere al fatto che Bronny potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di trasferirsi.

Parlando con i giornalisti dopo la vittoria dei Lakers sui Toronto Raptors per 128 a 111 di questa notte, James ha lasciato un indizio criptico sulla strada che attende il suo amato primogenito.

“Non so da dove provengano queste voci. Bronny è un uomo adulto. Deve prendere delle decisioni difficili e, quando sarà pronto a farlo, ce lo farà sapere. Ma come famiglia, tutti noi sosteniamo qualsiasi cosa faccia”, ha dichiarato James, tramite Dave McMenamin di ESPN.

LeBron James says his son Bronny has some “tough decisions” coming up and the family will support him no matter what he decides. pic.twitter.com/q9uOw9LHOp

— Dave McMenamin (@mcten) April 3, 2024