Lindsey Harding è stata premiata come Coach dell’Anno in G-League

Lindsey Harding è stata per tanti anni una giocatrice WNBA senza particolari picchi, ma da quando è diventata allenatrice sta bruciando le tappe. A 39 anni è già stata parte di due staff NBA, prima con i Philadelphia 76ers e poi con i Sacramento Kings, dal 2022 è CT della Nazionale femminile del Messico e da questa stagione è stata scelta dagli Stockton Kings, affiliata in G-League di Sacramento, come head coach.

Attualmente Harding è l’unica allenatrice nel panorama della G-League e sta lasciando il segno: non solo simbolicamente, ma proprio sul campo. La coach degli Stockton Kings è stata nominata Coach of the Year della G-League grazie ad una stagione da primi in classifica, con la squadra che ha chiuso con un record di 24-10.

The best in the West… and the entire G!

First-year head coach Lindsey Harding (@Lindsey_Harding) is your 2023-24 NBA G League Coach of the Year after leading the @StocktonKings to a G League-best 24-10 record in the Regular Season! pic.twitter.com/C0cwGzzvpJ

— NBA G League (@nbagleague) April 2, 2024