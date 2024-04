Trae Young ai Lakers? Ecco cosa c’è di vero in questa storia…

Di recente, le voci di mercato NBA si sono scaldate per quanto riguarda la stella degli Atlanta Hawks, Trae Young, che è fuori dal gruppo dalla fine di febbraio dopo aver subito un intervento chirurgico al dito. Da allora, gli Hawks hanno stranamente recuperato un po’ di terreno nella classifica dei playoff della Eastern Conference, tanto da indurre alcuni a chiedersi se la squadra potrebbe decidere di cercare potenziali pretendenti per Young in questa offseason. Naturalmente, una squadra che si inserisce sempre nella discussione quando un grande nome è sul mercato sono i Los Angeles Lakers e non c’è voluto molto perché si iniziasse a parlare di Trae-to-LA per Trae Young tra i tifosi dei Lakers.

Da parte sua, l’insider NBA Jovan Buha di The Athletic ha aggiunto un po’ di benzina al fuoco con i suoi commenti durante una diretta streaming (via Silver Screen & Roll).

“I Lakers andranno a caccia della terza stella in questa off-season e vedremo come questo influirà sulla situazione di DLO. Probabilmente in quasi tutti gli scambi per ottenere la terza star inseriranno Austin Reaves. Chi è disponibile? Il nome che sento sempre è quello di Trae Young. È già stato alle partite di playoff dei Lakers, è un cliente di Clutch Sports. Probabilmente è il più realistico in questo momento”.

Ora un altro insider della NBA ha aggiunto un ulteriore contesto a queste discussioni su Trae Young ai Lakers.

“Per me la questione degli Hawks è interessante perché solo di recente ci sono state voci vere sulla possibilità che Trae Young venga effettivamente scambiato”, ha detto Tim McMahon di ESPN (per Jesse Cinquini di Lakers Daily). “Solo di recente si è pensato che gli Hawks potessero prendere in considerazione questa possibilità”.

