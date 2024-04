Paul Pierce RIDICOLIZZA i giocatori europei, soprattutto i francesi

Paul Pierce, da quando si è ritirato, ci ha abituati a rilasciare dichiarazioni stravaganti, ma in questo caso è stato quasi offensivo nei confronti dei giocatori europei. Ha letteralmente stereotipato, quasi discriminando, i ragazzi che arrivano dal Vecchio Continente.

Pierce ha affermato con coraggio che “nessuno considera i giocatori europei dei duri, specialmente quelli francesi”.

“Sono persone gentili, amano i pasticcini, sono amichevoli”, ha aggiunto, evidenziando uno stereotipo che ritiene prevalente tra i giocatori NBA.

Il 46enne ha definito Victor Wembanyama “non un duro”, sostenendo che “parla una lingua sexy, non è qualcosa che rispettiamo come un duro”.

OH SH*T: Rudy Gobert taking shots from Paul Pierce and Skip Bayless on @undisputed today

"Nobody considers European players tough, especially from France… Rudy Gobert is the classic fake tough guy to me. No one is afraid of him.”

😬😬😬 pic.twitter.com/R8sC3NeMik

— ML Basketball (@_MLBasketball) April 2, 2024