DeMar DeRozan ESPULSO contro i Raptors per via delle regole dell’In-Season Tournament

Il nuovo In-Season Tournament, giunto ormai alla fine della sua fase a gironi, ha introdotto alcune novità. Una solo i nuovi parquet, criticati da molti giocatori. Un’altra invece è la differenza canestri, che conta per il tiebreak e determinare il piazzamento nei gironi e conta anche molto visto che ogni squadra gioca in totale solo 4 partite in questa fase. Quest’ultima è una novità assoluta in NBA e alcuni giocatori stanno facendo fatica ad abituarvicisi. Qualche giorno fa Domantas Sabonis, probabilmente più avvezzo a questa regola che viene utilizzata in Europa, aveva rimproverato i compagni che non si erano ricordati di dover tirare sull’ultimo possesso, anche se la partita era virtualmente terminata.

In NBA (ma non solo) vige infatti la regola non scritta secondo cui, per rispetto dell’avversario, se la partita è ormai decisa la squadra in vantaggio evita di tirare nei secondi finali di gara, per non infierire ulteriormente sullo sconfitto. Con il regolamento dell’In-Season Tournament questa prospettiva si ribalta, almeno nelle partite valide per il torneo. E così succede che nell’ultima partita tra Toronto Raptors e Chicago Bulls, vinta dai canadesi 121-108, Pascal Siakam tenti di segnare da tre a pochi secondi dalla sirena finale nonostante i quasi 15 punti di vantaggio. Un comportamento che ha fatto infuriare DeMar DeRozan, il quale ha dato in escandescenza ed è stato espulso.

from players wondering why their bench is yelling to score at end of blowouts, to Memphis crowd tonight, now this in Toronto: there continues to be confusion across the NBA why teams arent dribbling out the clock. DeRozan tilts here, Rajakovic tells him “in-season tournament!” pic.twitter.com/YoPcMKnWyu — Rob Perez (@WorldWideWob) November 25, 2023

Nel post-partita, DeRozan ha spiegato che non gli interessa quali siano le regole del torneo, per lui è più importante “il rispetto per il gioco”.