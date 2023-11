Shaq THE BEST: ecco perché pensa di essere il giocatore più DOMINANTE della storia del basket!

Shaq O’Neal è conosciuto come uno dei più grandi giocatori della storia dell’NBA. Ora analista e personaggio televisivo, O’Neal è certo che, se giocasse oggi, dominerebbe nella lega allo stesso modo. Shaq è ora un uomo d’affari e un filantropo che aiuta gli altri a iniziare il loro percorso. Ecco un’intervista a Relevo.

“Ho vinto quattro anelli e sono stato tre volte MVP delle Finals. La gente può dire quello che vuole, ma io c’ero quando era importante esserci”, ha detto Shaq.

“Sono il giocatore più dominante che abbia mai calcato un campo da basket. Non ho mai visto nessuno che pensasse di potermi fermare”, ha detto di sé come giocatore.

Nella sua stagione da MVP, Shaq ha avuto una media di 29,7 punti, 13,6 rimbalzi, 3,8 assist e 3 blocchi a partita. O’Neal pensa che nell’NBA di oggi sarebbe dominante come lo era ai tempi in cui giocava. Il motivo? Lo spazio in campo.

“Penso che sarei altrettanto dominante“, ha detto Shaq. “Con il gioco aperto che c’è ora e con tutti quei tiratori da tre punti, il campo sarebbe molto più aperto per me”.

O’Neal ha vinto tutti i suoi principali trofei con i Los Angeles Lakers, giocando al fianco del compianto Kobe Bryant. Si dice che all’epoca i due abbiano avuto dei conflitti, che hanno portato a un litigio tra i giocatori e che alla fine potrebbero aver portato alla partenza di O’Neal.

Leggi anche: DeMar DeRozan ESPULSO contro i Raptors per via delle regole dell’In-Season Tournament