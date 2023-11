Jaylen Brown contro i campi dell’In-Season Tournament: “Inaccettabili”

Una delle novità introdotte con l’In-Season Tournament di quest’anno, il primo della storia NBA, sono stati i campi colorati. Si tratta di parquet speciali utilizzati esclusivamente per le partite del torneo, che prendono alcuni colori delle squadre che giocano in casa oltre al logo della squadra in mezzo al campo e i pitturati delle due aree con il tema del trofeo che verrà assegnato a Las Vegas il mese prossimo. Ma non a tutti questa novità piace, anzi sono più coloro che hanno storto il naso di fronte a parquet di color rosso o blu. E tra questi ci sono i giocatori: loro non ne fanno un discorso estetico, o almeno non solo, ma proprio di sicurezza. Jaylen Brown ieri notte, nella partita contro Toronto, è scivolato e si è procurato un infortunio muscolare all’inguine.

Jaylen Brown slips on the court. Hurts his groin. pic.twitter.com/YwVOBMfZad — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) November 18, 2023

Dopo la gara, Brown ha definito “inaccettabili” i campi dell’In-Season Tournament. “Siamo qui per questo torneo perché genererà profitti, divertimento, eccetera. Ma bisogna assicurarsi che il campo sia abbastanza sicuro per giocarci, per la sicurezza degli atleti. Penso che il campo di stasera fosse inaccettabile, si scivolava ovunque. Non solo io, ma tutti. Quando abbiamo giocato a Boston non era così, quello di stasera era scivoloso. Ho sentito anche altri giocatori dire la stessa cosa, anche riguardo ad altri campi in giro per la Lega. È un problema da affrontare prima che qualcuno si faccia seriamente male” ha dichiarato la star dei Celtics in conferenza stampa.

Anche Precious Achiuwa dei Raptors ha detto qualcosa di simile: “Il campo era scivolato, sono caduto un paio di volte. Devo giocare e allo stesso tempo stare attento a non farmi male”. Prima di ieri notte, anche Torrey Craig dei Chicago Bulls aveva esposto delle lamentele del genere.