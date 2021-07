La guardia NBA dei San Antonio Spurs, DeMar DeRozan, sarà una delle materie prime più interessanti disponibili in free agency. In una delle migliori stagioni della sua carriera, DeRozan ha guidato gli Spurs con 21,6 punti e 6,9 assist a partita con il 49,5% dal campo.

Tuttavia, i segnali puntano verso la porta di uscita a San Antonio. Sembra improbabile che DeMar DeRozan resti agli Spurs in questa free agency NBA dopo i suoi recenti commenti in un’intervista con Shannon Sharpe di FOX Sports sul suo podcast Club Shay Shay.

Alla guardia 31enne è stato chiesto del suo futuro immediato e della sua imminente free agency. La sua risposta:

“Si tratta solo di vincere a questo punto. A questo punto devi solo valutare l’opportunità di vincere un campionato. Soprattutto con la carriera che ho avuto. Ho avuto la fortuna di guadagnare molti soldi ma a questo punto l’obiettivo finale è competere per un titolo NBA”.

DeMar DeRozan è tra i migliori nel suo ruolo ma non è riuscito a raggiungere nemmeno una Finals nel corso della sua carriera. Questo è davvero incredibile considerando le squadre in cui ha militato. Non è da escludere la possibilità che firmi per una big, magari i Los Angeles Lakers...

