DeMarcus Cousins si trasferisce oltreoceano dopo l’esperienza in Porto Rico

DeMarcus Cousins non gioca in NBA dal 2022, verso la fine della scorsa stagione si era trasferito in Porto Rico, dove aveva raggiunto le semifinali del campionato con i Mets de Guaynabo. Poi qualche mese di inattività, con in testa l’obiettivo di tornare in NBA. Un ritorno che forse non ci sarà mai, visti i 33 anni di DMC e la scelta, annunciata nelle scorse ore, di trasferirsi a Taiwan per questa stagione.

Cousins è stato infatti annunciato come nuovo giocatore dei Taiwan Beer Leopards, la stessa squadra che l’anno scorso mise sotto contratto Dwight Howard.

Nella sua carriera NBA, DeMarcus Cousins è stato 4 volte All Star ed è stato inserito per 2 volte nel secondo miglior quintetto All-NBA. I problemi fisici ne hanno compromesso gli ultimi anni, con il lungo che non ha mai disputato più di 48 partite in una stagione dal 2017-18. Due anni fa, tra Milwaukee e Denver, aveva giocato 48 partite con 9.0 punti e 5.6 rimbalzi di media.