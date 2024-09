DeMarre Carroll ha raccontato di essersi preso un PROIETTILE per un compagno

DeMarre Carroll oggi è un membro dello staff di Kenny Atkinson ai Cleveland Cavaliers, ma fino a pochi anni fa era un giocatore di rotazione di tutto rispetto in NBA. Ha giocato con Memphis, Houston, Denver, Utah, Atlanta, Toronto, Brooklyn e San Antonio, totalizzando 578 partite e 6.0 punti di media. Nell’ultima puntata di Thanalysis Show, il podcast di Thanasis Antetokounmpo, Carroll ha raccontato uno scioccante aneddoto di quando era giocatore, senza specificare l’anno.

“Una sera eravamo ad una festa, i miei compagni e un paio di altri ragazzi hanno iniziato a provocarsi. Ho provato a mettermi in mezzo per allontanare uno dei miei compagni: ‘Andiamo via tutti, dobbiamo andarcene!’. Qualcuno a quel punto ha tirato fuori una pistola per sparare alla gamba del mio compagno, gli avrebbe chiuso la carriera. Mentre lo spingevo per andarcene, ho preso io lo sparo. Davvero, stavo solo facendo il bravo compagno di squadra. Ho fatto un passo e sono caduto a terra, mi hanno portato velocemente all’ospedale. Pensavo solo che la mia carriera fosse finita, il proiettile aveva mancato il mio tendine d’Achille per un capello. Il dottore mi diceva: ‘Sei la persona più fortunata del mondo in questo momento'” ha raccontato Carroll.

La carriera di DeMarre Carroll è poi proseguita per qualche anno, fino al 2020, quando ha deciso di ritirarsi e intraprendere la carriera da allenatore. Finora ha fatto esperienza con Bucks, Lakers e da quest’estate Cavaliers come assistente.