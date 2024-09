È morto Mitchell Wiggins, padre di Andrew, visto anche in Italia

La famiglia Wiggins ha dato oggi la triste notizia del decesso di Mitchell, padre di Andrew, a 64 anni. Anche Mitchell Wiggins è stato un giocatore professionista, in NBA e poi anche in Europa dal 1983 al 2003.

Dopo aver vinto l’argento mondiale nel 1982 con Team USA, entrò in NBA e giocò fino al 1993 negli States, tra la Lega più famosa e la CBA. Nel 1993 si trasferì per la prima volta oltreoceano, mettendo piede in Italia, all’Aurora Desio in Serie A2: 14 partite per 23.9 punti di media. Successivamente esperienze nelle Filippine, in Grecia e in Francia. Il successo più grande Wiggins lo ebbe in Grecia con Milon BC, Sporting BC e Panionios: due volte miglior marcatore del campionato e tre volte All Star.

Andrew Wiggins è il figlio di maggior successo, prima scelta assoluta al Draft e campione NBA nel 2022, ma anche Nicholas e Mitchell Jr hanno avuto una carriera sportiva minore. Entrambi sono stati scelti dagli Harlem Globetrotters, Mitchell Wiggins Jr ha avuto una carriera anche nel basket professionista soprattutto tra Sud America e Asia.