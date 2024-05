Ci sono tre città candidate per ospitare le prossime Final Four di EuroLega

Il prodotto EuroLega cresce e piace sempre di più. Normale dunque che ci sia molto interesse intorno all’evento apicale della stagione, le Final Four.

Dejan Bodiroga, presidente di EuroLegague Basketball, ha svelato che ci sono già tre città candidate per ospitare il weekend più atteso del prossimo anno. La candidatura di Abu Dhabi per diverse prossime edizioni, a partire dal 2025, con una importante iniezione di liquidità, è nota da tempo. Adesso però emergono altre due città. Si tratta di Belgrado (dove le Final Four si sono tenute anche nel 2022 e nel 2018) e Barcellona che le ha ospitate già nel 2011 e prima ancora nel 2003.

Per il 2026, invece, si sta studiando la candidatura italiana di Torino.