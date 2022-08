Dennis Schroder, ipotesi di ritorno ai Los Angeles Lakers

Dennis Schroder è uno dei migliori free agent NBA ancora in circolazione. A fine agosto, il playmaker tedesco non ha infatti trovato una nuova sistemazione dopo l’ultima stagione disputata tra Boston e Houston. Secondo Marc Stein, una possibilità per Schroder sarebbe quella di tornare ai Los Angeles Lakers e si potrebbe concretizzare nelle prossime settimane.

Re-signing free agent guard Dennis Schröder is a “legit consideration” for the Lakers, league sources say, depending on how the rest of their roster develops.

After one season as a Laker, Schröder played for Boston and Houston in 2021-22.

More NBA notes: https://t.co/EwiaWFuKoI

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 23, 2022