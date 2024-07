Dennis Schröder sarà il portabandiera della Germania a Parigi

Il campione del mondo di basket, Dennis Schröder, ha avuto l’ora di ottenere la nomina a uno dei due portabandiera della Germania per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi di venerdì.

I quotidiani Frankfurter Allgemeine Zeitung e Bild hanno riferito martedì che il capitano della squadra Dennis Schröder ha vinto la votazione per portare la bandiera della Germania tra i fan e gli atleti olimpici davanti al vincitore della medaglia d’oro di tennis 2021 Alexander Zverev e all’asso del tiro Christian Reitz.

La donna che porterà la bandiera sarà scelta tra la calciatrice Alexandra Popp, la judoka Anna-Maria Wagner e la stella dell’equitazione Jessica von Bredow-Werndl.

Schröder ha capitanato la Germania fino al primo titolo mondiale di sempre nel 2023 e ha dichiarato per mesi che essere scelto come portabandiera sarebbe un grande onore. Il figlio di madre gambiana ha detto che sarebbe anche una grande dichiarazione di inclusione.

Ricordiamo che anche LeBron James sarà portabandiera alla cerimonia d’apertura, lui naturalmente per gli Stati Uniti d’America. Il terzo e ultimo NBA a fare da portabandiera del proprio Paese è Giannis Antetokounmpo, che sventolerà con orgoglio per Parigi la bandiera ellenica. Vediamo se ce ne saranno altri oppure rimarranno solo questi 3 per quest’anno.

Leggi anche: Olimpia EA7 Milano, manca solo una pedina per chiudere il roster della prossima stagione sportiva