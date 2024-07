Thon Maker-Sud Sudan: è arrivata la decisione finale della FIBA

Thon Maker non ha ricevuto l’autorizzazione della FIBA a giocare per il Sud Sudan alle Olimpiadi di Parigi 2024, come ha annunciato il giocatore sui social media.

“Oggi è un giorno triste. Ho iniziato questo processo il 5 aprile e purtroppo la mia lettera di autorizzazione a giocare per Basketball Australia è arrivata troppo tardi per il processo FIBA”, ha scritto su X. “È stato deciso che la richiesta della federazione del Sud Sudan per me è troppo tardiva. L’appello continuerà, ma non c’è alcuna possibilità per queste Olimpiadi. Sono deluso, ma il mio obiettivo rimane quello di gareggiare nelle competizioni future. Buona fortuna alla SSD, il mio cuore è con voi”.

Thon Maker era desideroso di rappresentare il suo paese natale, il Sud Sudan, e Basketball Australia non si è opposta alla sua decisione.

Tuttavia, la FIBA doveva autorizzare il trasferimento. Secondo l’articolo 3-22 del Regolamento interno della FIBA, il passaggio da un Paese all’altro può essere autorizzato se è “nell’interesse dello sviluppo della pallacanestro” nel nuovo Paese. Stiamo a vedere se avremo modo di vedere Thon Maker con il Sud Sudan nelle prossime manifestazioni internazionali.

