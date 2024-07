EA7 Milano, manca solo una pedina per chiudere il roster

Con il quasi certo arrivo di Fabien Causeur in casa Olimpia EA7 Milano dal Real Madrid, il roster delle Scarpette Rosse è praticamente chiuso, manca solo un giocatore, ovvero il cambio di Josh Nebo.

I titolari saranno Leandro Bolmaro, o Stefano Tonut o Armoni Brooks, Shavon Shields, Nikola Mirotic e Josh Nebo. Il problema dell’Olimpia potrebbe essere la panchina perché Neno Dimitrijevic è all’esordio in EuroLega, come Armoni Brooks, Shields non ha sostanzialmente un cambio e Causeur non è proprio un giovincello, oltre al fatto che è più una guardia che un’ala piccola.

Al momento l’EA7 Milano non vuole accelerare i tempi per la ricerca del lungo di backup, dopo che Donatas Motiejunas e Sandro Mamukelashvili hanno rinnovato rispettivamente con l’AS Monaco e i San Antonio Spurs. Nelle ultime ore si sono fatti diversi nomi ma per ora non c’è nulla di concreto.

In tutto questo bisogna anche capire il futuro di Maodo Lô, che è sostanzialmente un separato in casa perché ha contratto con i biancorossi ma non fa parte dei piani di Ettore Messina. Vediamo se si accaserà da qualche parte nelle prossime settimane e chi sarà il cambio di Josh Nebo.

Leggi anche: Team USA, Durant non ci sarà nel big match contro la Serbia?