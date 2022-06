Denver e Washington scambiano 4 giocatori: Caldwell-Pope ai Nuggets

Un’altra trade è stata chiusa in un mercato NBA che nelle ultime ore sta entrando nel vivo, in vista della free agency che si aprirà venerdì. I Denver Nuggets hanno ceduto Monte Morris e Will Barton agli Washington Wizards, a fare il percorso inverso sono Ish Smith e Kentavious Caldwell-Pope.

Uno scambio importante soprattutto per i Nuggets, che lasciano andare due giocatori importanti, titolari nell’ultima stagione. In cambio ottengono Caldwell-Pope, scambiato per la seconda estate consecutiva: la guardia ha segnato 13.2 punti di media nell’ultima stagione agli Wizards.

Deal is getting final approvals now, and expected to be completed soon, sources said. https://t.co/FNfcClRBUV — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022