I Golden State Warriors hanno esteso la Qualifying Offer a Nico Mannion

Nico Mannion proverà ad assaggiare nuovamente la NBA il mese prossimo, quando parteciperà alla Summer League. Il playmaker, quest’anno alla Virtus Bologna con scarse fortune, ha ricevuto in queste ore una Qualifying Offer da parte dei Golden State Warriors. Questa mossa rende Mannion un restricted free agent e permette a Golden State di pareggiare qualsiasi offerta potrebbe arrivare da oltreoceano.

Il futuro del giocatore è incerto, ma gli Warriors tengono monitorata la situazione qualora alla fine decidesse di giocarsi nuovamente le proprie carte in NBA. Nella sua unica stagione negli States, Mannion ha mantenuto 4.1 punti di media in 30 partite con un two-way contract.

The Golden State Warriors tendered a Two-Way qualifying offer to Nico Manion to make him a restricted free agent on July 1, a league source tells @spotrac.

Manion played last season for Virtus Bologna in Italy. He played for GSW on a Two-Way in the 2020-21 season.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) June 29, 2022