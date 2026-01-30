jokic nuggets

Denver Nuggets, riecco Nikola Jokic: il tre volte MVP in campo stanotte

Finalmente ci siamo: questa notte, nella partita contro i Los Angeles Clippers, i Denver Nuggets recupereranno Nikola Jokic. Il serbo rientrerà dopo un mese preciso: era infatti il 30 dicembre quando Jokic, durante una partita contro Miami, ha subito un infortunio al ginocchio. Per il tre volte MVP è stata l’assenza più lunga della carriera: 16 partite saltate che hanno messo a serio rischio la sua candidatura per il premio di miglior giocatore stagionale. Le regole NBA infatti impediscono di premiare un giocatore che abbia disputato meno di 65 partite: ad oggi Jokic è a quota 32 su 48, ha quindi ancora solo 2 “gettoni” da giocarsi.

Nella prima parte di stagione Jokic era tra i favoriti per la vittoria dell’MVP, con 29.6 punti, 12.2 rimbalzi e 11.0 assist di media. Senza il serbo i Nuggets hanno avuto un record di 10-6 e sono attualmente terzi a Ovest sul 32-16.

