Denver Nuggets, riecco Nikola Jokic: il tre volte MVP in campo stanotte

Finalmente ci siamo: questa notte, nella partita contro i Los Angeles Clippers, i Denver Nuggets recupereranno Nikola Jokic. Il serbo rientrerà dopo un mese preciso: era infatti il 30 dicembre quando Jokic, durante una partita contro Miami, ha subito un infortunio al ginocchio. Per il tre volte MVP è stata l’assenza più lunga della carriera: 16 partite saltate che hanno messo a serio rischio la sua candidatura per il premio di miglior giocatore stagionale. Le regole NBA infatti impediscono di premiare un giocatore che abbia disputato meno di 65 partite: ad oggi Jokic è a quota 32 su 48, ha quindi ancora solo 2 “gettoni” da giocarsi.

Denver’s Nikola Jokic – out since Dec. 29 with a knee injury – plans to return tonight against the Los Angeles Clippers at home, sources tell ESPN. Jokic now is in position to also play in Sunday’s showdown vs. Oklahoma City in Denver and be eligible for the season awards. pic.twitter.com/2Y6bncli50 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2026

Nella prima parte di stagione Jokic era tra i favoriti per la vittoria dell’MVP, con 29.6 punti, 12.2 rimbalzi e 11.0 assist di media. Senza il serbo i Nuggets hanno avuto un record di 10-6 e sono attualmente terzi a Ovest sul 32-16.