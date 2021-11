Deron Williams combatterà un incontro di boxe il prossimo dicembre

Qualche mese fa Nate Robinson, combattendo con Jake Paul, diede il via alla partecipazione di ex atleti NBA a incontro di boxe. In quell’occasione Robinson perse malamente e divenne un meme, ma fu comunque seguito da Lamar Odom e, ora, anche da Deron Williams. Quest’ultimo, una delle stelle NBA a cavallo del 2010, come riportato da Shams Charania combatterà in un incontro che precederà quello più atteso tra Jake Paul e Tommy Fury il prossimo 18 dicembre.

Williams non ha ancora un avversario ufficiale, ma potrebbe affrontare Frank Gore, running back dei New York Jets della NFL. L’ex playmaker, All Star dal 2010 al 2012, si è ritirato nel 2017 dopo aver vinto, tra le altre cose, anche due medaglie olimpiche con Team USA.

NBA-Boxing world crossover, per sources: Former All-Star and two-time Olympic Gold Medalist Deron Williams will fight on the Jake Paul/Tommy Fury undercard bout on Dec. 18. Frank Gore — third on the NFL’s all-time rushing yards list — is a potential opponent for Williams. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 5, 2021