Derrick Favors: “Non sono un tipo che si vaccina, cerco di stare lontano dalle medicine”

In questi giorni, in giro per il mondo, il vaccino anti-Covid sta iniziando a venire distribuito alla popolazione. Non è escluso che, nel giro di qualche mese, anche la NBA ne acquisti delle dosi per iniettarle ai giocatori, così da escludere definitivamente qualsiasi problema relativo all’eventuale proseguimento della stagione.

Se però ancora è un problema che Adam Silver non si è posto pubblicamente, a qualche giocatore è stato chiesto se accetterebbe di vaccinarsi. Derrick Favors, lungo degli Utah Jazz, ha dato una risposta che farà sicuramente discutere, intervistato da Mike Medina di USA Today:

Non sono un tipo che è solito vaccinarsi. Cerco di stare lontano dalla maggior parte delle medicine. Ma in questo momento non ho una risposta definitiva, il Covid è un problema serio. Non voglio dire nulla di inappropriato. Ma personalmente sono una persona che si tiene lontana da questo genere di cose.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.