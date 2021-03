Piacenza si lascia alle spalle la duplice sconfitta schiantando Casale

Dopo due sconfitte ,eccola rialzare la testa. L’Assigeco Piacenza archivia il suo ultimo impegno sul pitturato amico della stagione a orologio mettendo sotto la temibile Novipiù Casale Monferrato con il punteggio di 98-76. Dopo un primo quarto favorevole ai monferrini, che venivano da due acuti di fila con Bcc Treviglio e Reale Mutua Torino, e un primo tempo chiuso in parità, gli emiliani si sono alzati in quota al terzo quarto per prendere definitivamente il largo nell’ultimo. Sugli scudi soprattutto Matteo Formenti per la compagine di coach Stefano Salieri con un Markis Mc Duffie nell’insolito ruolo di comprimario abituato come è a vestire i panni del top scorer. A Casale non è stato sufficiente un Lucio Redivo ancora una volta in serata di alta vocazione realizzativa.

PRIMO QUARTO – L’inizio scorre sui binari dell’equilibrio con un 9-9, poi Redivo alza il contachilometri e ne sforna quindici in serie che fanno decollare Casale e lasciano al palo Piacenza. Formenti e Carberry attuano l’operazione riavvicinamento ma Casale fa suo il quarto d’esordio con un convincente 26-15.

SECONDO QUARTO – Piacenza manda in campo il duetto Cesana- Guariglia e il giochetto funziona a meraviglia perchè Piacenza riesce a racimolare punti su punti fino ad azzerare il vantaggio monferrino, Redivo e compagni fanno quello che possono ma non riescono a tenere i piedi avanti e la partita spalanca le braccia all’intervallo lungo con il punteggio di 38-38.

TERZO QUARTO – Piacenza si alza in quota per il primo sorpasso ma il solito Redivo risospinge avanti Casale che vuole dimostrare di avere trovato con le vittorie nelle ultime due contese la strada maestra per cambiare volto al proprio campionato. Guariglia e Molinaro cecchinano a dovere e spalancano la strada a Mc Duffie che rifinisce da par suo. Una tripla di Tomasini serve solo a limitare i danni per i monferrini, a dieci minuti dalla fine delle ostilità Piacenza comanda le operazioni sul 61-56.

ULTIMO QUARTO – Formenti rientra a mani caldissime e regala a Piacenza quattro triple ovvero punti numero dodici consecutivi che portano Piacenza al decollo definitivo. Casale non riesce più a pungere, Redivo, che si è speso molto nelle precedenti frazioni, ha le pile ormai scariche e i monferrini alzano bandiera bianca. Piacenza sale sul monte vittoria con il punteggio di 98-76.

MIGLIORI IN CAMPO

MATTEO FORMENTI (ASSIGECO PIACENZA): non si sa se il ragazzo, tra il terzo e l’ultimo quarto, si sia esercitato in modo particolare sulle triple, sia come sia, negli ultimi dieci minuti gli sono venute tutte a regola d’arte e Piacenza deve a lui vittoria e mantenimento in A2.

LUCIO REDIVO (NOVIPIU’ CASALE MONFERRATO): che sia una forza della natura non lo si scopre certamente oggi, quando però Massone comincia a fargli un po’ d’ombra la sua luce diventa sempre più evanescente. E Casale ne risente in modo decisivo.

TABELLINO

ASSIGECO PIACENZA: Formenti 19, Cesana 17, Mc Duffie 15, Carberry 14. Molinaro 10, Guariglia 8, Sabatini 6, Voltolini 5, Massone 2, Poggi 2, Jelic, Gajic. Coach: Stefano Salieri.

Tiri liberi: 15 su 19, rimbalzi 40 (Sabatini, Poggi 6), assist 22 (Massone 7).

NOVIPIU’ JB CASALE MONFERRATO: Redivo 25, Thompson 16, Valentini L: 10, Martinoni 8, Valentini F.6, Tomasini 5, Camara 4, Donzelli 2, Casini, Sirchia, Lomele, Giombini. Coach: Andrea Valentini.

Tiri liberi: 15 su 17, rimbalzi 27 (Camara 8), assist 14 (Redivo, Valentini F: 4).

ARBITRI

Stefano Wassermann di Trieste, Christian Mottola di Taranto e Marco Marzulli di Pisa.