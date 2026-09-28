Detroit Pistons, apertissimo il caso Jalen Duren: non si presenta al Media Day ed è fuori dalla lista per il training camp

Jalen Duren arriva dalla sua miglior stagione in carriera, durante la quale è stato anche chiamato per la prima volta all’All-Star Game. Il centro dei Detroit Pistons ha chiuso l’anno con 19.5 punti e 10.5 rimbalzi di media, tra i migliori lunghi della Lega: in estate sperava di monetizzare, ma finora così non è stato. Duren è tuttora restricted free agent, può firmare con qualsiasi franchigia ma i Pistons possono pareggiare l’offerta e tenerlo: il giocatore era stato accostato ai Sacramento Kings, che però al momento restano alla finestra. Nel frattempo i Pistons hanno offerto a Duren un contratto di 5 anni per 200 milioni di dollari complessivi, proposta rifiutata. Le ragioni del “no” di Jalen Duren risiederebbero non solo nella cifra considerata troppo bassa (voleva il massimo salariale), ma anche una clausola sul controllo del peso che il giocatore non avrebbe gradito.

All-NBA center Jalen Duren is not attending Detroit Pistons media day Monday nor the start of training camp, declining the team’s five-year, $200 million fully guaranteed offer in restricted free agency so far, sources tell ESPN. The sides remain at a stalemate ahead of Thursday… pic.twitter.com/kcraJThcTi — Shams Charania (@ShamsCharania) September 28, 2026

La decisione di Duren di declinare la ricca offerta dei Pistons sembra ora un punto di non ritorno: oggi il giocatore non si è presentato al Media Day, considerata la giornata di apertura della nuova stagione NBA. Non era tenuto a farlo, essendo sulla carta ancora free agent, ma nelle scorse ore pareva intenzionato a presentarsi comunque per dare un segnale di vicinanza ai compagni. In risposta, Detroit non lo ha incluso nella lista di giocatori presenti al training camp al via in questi giorni.

Questo giovedì è fissata la deadline per la qualyfing offer di 9.6 milioni di dollari che i Pistons gli hanno esteso a luglio. Ciò significa che Duren avrà fino a quel giorno per accettare una “via d’uscita”, ovvero un annuale a quella cifra per poi diventare unrestricted free agent nell’estate 2027. Altrimenti rimarrà comunque restricted free agent, ma Detroit manterrà il diritto di pareggiare qualsiasi offerta che arriverà.