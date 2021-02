Devin Booker sarà comunque all’All Star Game come sostituto

Tra i 24 giocatori inizialmente selezionati per l’All Star Game del prossimo 7 marzo, Anthony Davis non sarà ad Atlanta a causa del recente infortunio al tendine d’Achille che lo ha messo KO per qualche settimana. Il lungo dei Los Angeles Lakers sarà indisponibile quindi fin dopo la pausa e tornerà in campo solo dal 10 marzo in poi.

Al suo posto, per scelta di Adam Silver, è stato chiamato Devin Booker che sarà quindi il secondo giocatore dei Suns, dopo Chris Paul, a venire convocato quest’anno. La stella di Phoenix era stata considerata nelle scorse ore il più grande snobbato di quest’anno, con colleghi del calibro di CP3 e di LeBron James che si erano spesi in sua difesa.

Phoenix @Suns Guard @DevinBook has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Lakers Forward Anthony Davis in the 2021 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/b9UDEC6rTZ — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 25, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.