Vanessa Bryant concorda con Irving sullo scegliere Kobe come nuovo logo della NBA

Dopo il post di Kyrie Irving, che chiedeva nelle scorse ore di scegliere Kobe Bryant come nuovo logo della NBA al posto di Jerry West anche per motivi etnici, anche la moglie del Black Mamba, Vanessa, sui propri social ha appoggiato questa idea.

La donna ha condiviso nelle proprie storie il post del playmaker dei Nets, commentando: “Love this”.

Vanessa Bryant shows Kyrie Irving love after he said Kobe should be the new NBA logo 🙏🏽 pic.twitter.com/p5b8rj7XTL

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 24, 2021