L’Olympiacos presenterà una DENUNCIA contro Dimitris Giannakopoulos per i commenti offensivi su Instagram

Dopo gara-2 delle finali del campionato greco, con l’Olympiacos in vantaggio per 2-0 e a una vittoria dal titolo, il club ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia ufficiale alle autorità greche contro Dimitris Giannakopoulos.

Il proprietario del Panathinaikos ha commentato le decisioni arbitrali durante la partita tramite il suo account Instagram, facendo commenti offensivi molto pesanti sugli arbitri, sulla federazione greca di pallacanestro e persino sul governo greco.

Secondo la legge greca, questo può essere considerato un comportamento lesivo nei confronti dello sport e già il Panathinaikos e l’allenatore Ergin Ataman sono stati multati per il loro comportamento dopo gara-1.

Di seguito il comunicato stampa:

“L’OLYMPIAKOS BC presenterà una denuncia contro il proprietario del Panathinaikos BC per le cose vili, vomitevoli e minacciose che dice contro il governo, la Federazione ellenica di pallacanestro e gli arbitri della seconda finale attraverso il suo account Instagram personale. Allo stesso tempo, attendiamo l’immediata reazione del Governo e della dirigenza dello sport greco”.

