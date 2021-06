Dietrofront Team USA: Chris Paul non sarà alle Olimpiadi, ecco il sostituto

Dopo poche ore dalla prima anticipazione, Adrian Wojnarowski ha riportato che in realtà Chris Paul ha declinato l’invito di Team USA per le Olimpiadi di Tokyo. A differenza del compagno Devin Booker, che ha dichiarato nelle scorse ore che sarà presente anche se i Suns dovessero arrivare a Gara-7 delle Finals, CP3 non ci sarà.

Phoenix Suns star Chris Paul has declined an invitation to play for Team USA in the Summer Olympics, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2021

Al posto della stella di Phoenix, che attualmente è out a causa del Covid-19, è stato chiamato Jrue Holiday, che in Nazionale ritroverà il compagno Khris Middleton. Sono tornati così 11 gli arruolati ufficiali per le Olimpiadi, ora ne manca uno per completare il roster. Al momento Team USA può contare su Holiday, Middleton, Booker, Kevin Durant, James Harden, Damian Lillard, Bradley Beal, Kevin Love, Bam Adebayo, Jayson Tatum e Draymond Green.

Milwaukee guard Jrue Holiday has committed to play for Team USA in the Summer Olympics, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2021