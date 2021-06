Fortitudo Bologna, trattativa avviata con John Jenkins

La Fortitudo Bologna sta per sferrare il primo colpo di mercato, dopo il ritorno di Jasmin Repesa in panchina qualche settimana fa. Secondo Daniele Labanti del Corriere di Bologna, il club biancoblu ha avviato una trattativa con l’americano John Jenkins, guardia classe 1991.

Jenkins è da diverse stagioni in Europa, in quella appena conclusa ha giocato a Bilbao e precedentemente anche a San Pablo Burgos e all’Hapoel Eliat. Il giocatore ha alle spalle anche 171 partite in NBA tra Atlanta, Dallas, Phoenix, Washington e New York. In 23 partite di Liga ACB in questa stagione, Jenkins ha segnato 12.3 punti di media con il 42% da tre punti.

