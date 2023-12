Dopo aver dato il benvenuto alla figlia Gabriela, la superstar dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, è tornato in campo in NBA. E lo ha fatto con una doppia energia contro gli Oklahoma City Thunder questa notte.

Doncic ha realizzato 36 punti con una percentuale di tiro dal campo del 50%, accompagnati da 15 rimbalzi, 18 assist, 2 rubate e 2 stoppate. Si tratta della sua 59esima tripla-doppia in carriera, che lo porta a pari merito con Larry Bird al 9° posto nella classifica di tutti i tempi dell’NBA.

Luka si è anche unito all’élite come secondo giocatore nella storia dell’NBA a realizzare più partite da 35-15-15, un’impresa precedentemente compiuta solo dal leggendario Oscar Robertson, come riportato da ESPN Stats and Info.

Only players with multiple 35-15-15 games in NBA history, per @ESPNStatsInfo: Oscar Robertson and Luka Doncic. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 3, 2023

Nonostante l’enorme impegno di Luka Doncic e la storica rimonta dei Mavs, la partita si è conclusa con una sconfitta di misura per 126 a 120 in favore di Oklahoma City.

I Mavericks hanno orchestrato un incredibile parziale di 30 a 0 nel quarto quarto, cancellando un deficit di 24 punti e portandosi in vantaggio sul 117 a 111 a soli 4:18 dalla fine. Purtroppo questo sforzo è stato pagato in termini di energia e alla fine hanno perso il match contro la formazione dell’Oklahoma.

Puoi anche leggere: DAVID ROBINSON vs SHAQ O’NEAL | La RIVALITÀ per la CORONA di MICHAEL JORDAN