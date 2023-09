Dinamo Sassari, colpo Alfonzo McKinnie per sostituire Bendzius

La Dinamo Sassari ha scelto Alfonzo McKinnie per sostituire Eimantas Bendzius, infortunatosi ai Mondiali e ai box per quasi tutta la prossima stagione a causa di una lesione al tendine d’Achille. Un colpo ad effetto per il club sardo, che porta a Sassari un ex finalista NBA. McKinnie ha infatti giocato le Finals con i Golden State Warriors nel 2019, perdendo però contro Toronto. In quella stagione il giocatore ebbe anche buono spazio nelle rotazioni di Steve Kerr, disputando 72 partite e rimanendo in campo quasi 11′ di media nei Playoff.

In carriera, McKinnie ha giocato con Raptors, Warriors, Cavaliers, Lakers e Bulls per un totale di 182 partite e 4.0 punti di media in NBA. Dal novembre 2022 e per tutta la scorsa stagione l’americano ha giocato con i Capitanes de Ciudad de Mexico. Come scritto dalla Dinamo nel comunicato di annuncio, il club cercherà di procurare ad Alfonzo McKinnie il visto il tempo per debuttare già alla prima di campionato contro Napoli, il 1 ottobre.