“Le donne che cercano di truffare gli atleti”, il fenomeno spiegato da un giocatore NBA

La diatriba fra Zion Williamson e la pornostar Moriah Mills ha assunto i contorni della soap opera.

Adesso arrivano le dichiarazioni del rookie Jalen Williams a spiegare quanto possano essere pericolose le relazioni occasionali per i giocatori NBA. Il giovane di Oklahoma City Thunder ha raccontato quanto sia facile cadere nelle “trappole” di donne che vogliono “incastrare” gli atleti, facendo intendere di vivere la cosa con una certa preoccupazione il fenomeno del cosiddetto “honey trapping”.

Io mi concentro sul gioco e sul mio fisico, provo a stare alla larga dalle donne durante la stagione. Ho visto un sacco di cose quest’anno, come ragazze che ti aspetto nelle hall o davanti alle camere dell’albergo perché conoscono i nostri orari, spesso ti arrivano dei messaggi in direct sui social. E’ facile farsi ingannare, ti aspettano dopo una buona partita e ti chiedono di andare a cena o uscire… Poi però ho visto portafogli sparire, foto scattate senza consenso mentre dormi… Le ripercussioni di queste serate possono essere gravissime, non è un segreto, navigando un po’ su Twitter l’avrete notato tutti.