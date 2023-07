Dinos Mitoglou, arriva lo sconto: potrà giocare tra pochi giorni

La sentenza dell’anti-doping nei confronti di Dinos Mitoglou ha subito una modifica rilevante. Dopo il ricorso del centro ellenico, la squalifica dalle attività sportive è stata ridotta da 32 a 16 mesi: praticamente la metà. Per Mitoglou, che oggi ha 27 anni, è una notizia importantissima perché considerato che il caso era scoppiato nei primi mesi del 2022, i 16 mesi di squalifica sono stati già scontati.

Mitoglou potrà riprendere a giocare a basket a partire dal 23 luglio, tra poco più di due settimane. Certo, è fermo da un anno e mezzo, ma il giocatore ha già firmato l’accordo con il Panathinaikos, squadre dove militava prima della firma con l’Olimpia Milano nell’estate 2021.

Il contratto tra Dinos Mitoglou e Milano era ufficialmente scaduto pochi giorni fa, il 1 luglio.

It's official! 🤝

Please, help us welcome @D_Mitoglou back to Panathinaikos BC! 💚

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επιστροφή του Κωνσταντίνου Μήτογλου στην ομάδα μας για τα επόμενα τρία χρόνια! ☘️

Διαβάστε περισσότερα εδώ 👉 https://t.co/NkFVm3buwM#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/9j6KQF9xle

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 6, 2023