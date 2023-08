ESPULSO Pozzecco nel primo tempo di Italia-Repubblica Dominicana

Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico dell’Italia che sta giocando contro la Repubblica Dominicana, ha lasciato il campo anzitempo a causa di un’espulsione a fine secondo quarto per doppio tecnico alla panchina. Il Poz non si è fatto mancare nulla perché precedentemente aveva preso tecnico personale.

Oggettivamente il secondo fallo tecnico alla panchina è stato immeritato perché gli arbitri hanno fischiato un fallo alla difesa azzurra contro Karl-Anthony Towns che non esisteva. Era un chiaro ed evidente sfondamento su Giampaolo Ricci ma diciamo che lo status di Pippo non è quello del fenomeno dei Minnesota Timberwolves.

Naturalmente coach Gianmarco Pozzecco ha esagerato nel corso del primo tempo di Italia-Repubblica Dominicana perché tutti e 3 i tecnici alla panchina, di cui uno personale, sono stati causati dalle sue eccessive proteste.

In questo video potete vedere le proteste a fine primo periodo che hanno portato al tecnico personale del commissario tecnico della Nazionale azzurra:

La verità è che nel corso della protesta di fine primo tempo non ha esagerato in questo modo, la panchina ha semplicemente chiesto delle spiegazioni su un fischio che, ripetiamo, era completamente sbagliato. Ci sentiamo di dire che l’espulsione, in quel momento, è stata immeritata.

