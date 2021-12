Discovery+: in arrivo un grande inverno di sport e basket

È un inverno all’insegna del grande sport quello di discovery+, la piattaforma streaming del gruppo Discovery che si presenta con un’offerta sportiva ricca di tantissime novità e importanti conferme. Un pacchetto di diritti in costante aggiornamento grazie al quale discovery+ è sempre più scelto dagli appassionati di tutti i principali sport del Paese. Un’offerta che solo tra dicembre e febbraio porterà sulla piattaforma oltre 4500 ore live.

E accanto a properties storiche per i brand Discovery ed Eurosport come il tennis, il ciclismo e gli sport invernali, debutta una delle competizioni calcistiche più avvincenti e interessanti: la Coppa d’Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun, con 52 partite in esclusiva su discovery+. E nel portfolio di diritti del gruppo Discovery entra anche il volley con la copertura integrale della CEV Champions League maschile e femminile e ben 6 squadre italiane impegnate fra cui le campionesse in carica di Conegliano.

Accanto a queste novità ce n’è un’altra che dimostra la voglia di Discovery di innovare anche nel mondo dello sport: la nuovissima competizione del ciclismo su pista UCI Track Champions League che, promossa da Discovery Sports, mette in gara in uno scenario avveniristico alcuni degli atleti più importanti di questa disciplina.

Lo sport di discovery+ è anche sinonimo di discipline invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino e tutte le competizioni della neve e del ghiaccio, che negli ultimi anni annoverano fra i protagonisti la campionessa olimpica di discesa Sofia Goggia e la detentrice della Coppa del Mondo di gigante Marta Bassino, l’inossidabile Dominik Paris e l’argento mondiale di gigante Luca De Aliprandini; la signora del biathlon Dorothea Wierer e la regina dello short track Arianna Fontana. Tutti atleti che ritroveremo nello storico appuntamento con i Giochi Olimpici Beijing 2022 in programma dal 4 febbraio con la diretta di ogni istante di qualsiasi disciplina, così come avvenuto la scorsa estate per gli storici Giochi Olimpici Tokyo 2020.

Gennaio è anche il via della stagione 2022 del tennis con l’abituale appuntamento degli Australian Open, rinnovati da Discovery fino al 2030, preludio a un’annata che proseguirà con gli altri storici Slam firmati Eurosport, il Roland Garros e lo US Open. Con la stagione in corso appena conclusa, è tanta la curiosità nel vedere come si comporteranno sui palcoscenici più importanti i nostri Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini così come Camila Giorgi, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. O rivedere Novak Djokovic tentare l’assalto al Grande Slam, la rincorsa di Rafa Nadal verso la sua Parigi e ammirare nuovamente Roger Federer in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione nel circuito.

CONTINUA LA GRANDE STAGIONE DELLA LBA DI BASKET

Discovery è la casa del campionato di basket LBA Serie A 2021/2022 in diretta integrale su discovery+, con due partite in simulcast su Eurosport 2 per ogni giornata di Regular Season. Fra i match più attesi del mese: Brindisi-Milano del 5 dicembre (10ª giornata), Venezia-Sassari del 12 dicembre (11ª giornata) e il derby di Bologna Virtus-Fortitudo del 19 dicembre. Inoltre, tutti in campo a Santo Stefano (26 dicembre) per l’ormai classico boxing day del basket italiano con il match più atteso, Olimpia Milano-Virtus Bologna, alle 17:00 su discovery+.

E il mercoledì di ogni settimana, in chiaro su DMAX (canale 52) alle 23:15, Gianluca Gazzoli e Andrea Meneghin affrontano i temi del campionato in “Basket Zone”, il magazine prodotto da Discovery Italia.

DISCOVERY+: UN ANNO DI SPORT E INTRATTENIMENTO A 29,90 EURO

Per non perdersi nulla di questo inverno e del 2022, discovery+ ha una straordinaria promozione grazie alla quale, per chi si abbona entro il 3 dicembre 2021, il prezzo complessivo annuale di 29,90 euro include, oltre allo sport di discovery+, tutto l’intrattenimento “real life entertainment” targato Discovery.

Fonte: Discovery+