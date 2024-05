Doncic e Irving il duo più clutch di sempre? Paul Pierce NON CI STA!

La leggenda dell’NBA, Paul Pierce, non crede che Kyrie Irving e Luka Doncic dei Dallas Mavericks meritino il titolo di “duo più clutch”.

Al contrario, ritiene che lui e l’ex compagno di squadra dei Boston Celtics, Ray Allen, meritino quel titolo, insieme ad altre coppie della storia dell’NBA.

“Io e Ray Allen abbiamo qualcosa da dire al riguardo. Abbiamo Klay, Curry. Curry, Durant. LeBron, Kyrie. E chiunque con Jordan, chiunque”, ha elencato. “Penso che dovremo aspettare che questa corsa finisca. Vediamo cosa succede. Vediamo se riescono a mettere insieme un campionato e poi discuteremo su quale sia la loro posizione come ‘clutch duo’. Voglio dire, Kyrie ha chiaramente avuto dei momenti importanti nelle Finals. Vediamo se Luka può avere dei momenti importanti nelle Finals”.

“Saranno alle Finals e lui riuscirà a replicare quello che ha fatto in questa serie alle Finals?”. Paul Pierce ha detto a Irving e Doncic con un leggero aumento della tonalità della voce. “Sarà difficile opporsi a questo”.

"Me and Ray Allen have something to say about that."@PaulPierce34 on whether Luka, Kyrie are the clutchest duo ever 👀 pic.twitter.com/EFOilamqb5

— UNDISPUTED (@undisputed) May 27, 2024