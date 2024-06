Melli e Tonut verso la permanenza, in arrivo Bolmaro!

Melli e Tonut sono stati oggetto di diversi rumors di mercato che li accostavano ai desideri di Trapani Shark (come espressamente dichiarato dallo stesso Antonini), ma tali voci si stanno piano piano arenando.

Milano non rivoluzionerà il roster ed è fortemente intenzionata a mantenere i due players italiani offrendo contratti lunghi e ricchi.

A Tonut è stato promesso un ruolo di maggior rilievo dopo la partenza di Devon Hall direzione Fenerbache: il contratto in scadenza potrebbe essere rinnovato per altri due o addirittura tre anni. Stesso obiettivo è fissato per Nik Melli, su cui si è avvicinato anche il Partizan Belgrado negli ultimi mesi, ma il carisma di Ettore Messina potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trattativa di rinnovo.

Intanto l’EA7 è pronta ad accogliere in regia Leandro Bolmaro, in uscita dal Barcellona; gli altri nomi caldi sono Josh Nebo, Tyler Ward, Zach LeDay e Danilo Gallinari.

Rinnovamento parziale, la spina dorsale resterà intatta e la coppia Tonut-Melli sarà ancora fermamente al centro del progetto meneghino.

