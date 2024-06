EA7 Milano, alla fine capitan Nicolò Melli resterà?

Il rinnovo di Nicolò Melli è centrale per il presente e il futuro dell’Olimpia EA7 Milano. Perdere il proprio capitano sarebbe un problema morale e tecnico per le Scarpette Rosse. Ed è per questo che Ettore Messina sta facendo di tutto per cercare di convincerlo a restare un altro paio di stagioni con la maglia dell’Olimpia, se non 3.

Secondo quanto riportato da La Prealpina, oggi la situazione si sta rasserenando e ci sono ottime possibilità che Nicolò Melli continui la sua carriera nella squadra in cui vuole veramente continuare, ovvero all’Olimpia EA7 Milano. Non è ancora tutto definito ma siamo passati da una fumata nera o a una grigia. Che non è affatto un brutto passaggio per i tifosi milanesi. Servono ancora conversazioni e trattative ma la fumata bianca è sicuramente più vicina rispetto a un mese fa.

Settimana prossima potrebbe essere quella decisiva, prima della sua partenza verso Folgaria per la preparazione con l’Italbasket in vista del Pre-Olimpico di San Juan de Puerto Rico. Bisogna ancora attendere qualche giorno per sapere se Melli continuerà a essere il capitano sia della Nazionale sia della squadra italiana più titolata di tutte.

