Doncic e Jokic nella stessa squadra? Il serbo ci starebbe ma le sue condizioni sono INSINDACABILI!

La superstar dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, ha risposto in modo piuttosto diretto quando gli è stato chiesto se potrebbe fare squadra con il suo grande amico Luka Doncic. Tuttavia, a giudicare dalla risposta di Jokic, sarebbe alle sue condizioni, con Doncic che dovrebbe unirsi ai Nuggets.

“Non so se sia possibile. Di sicuro io non ha nessuna intenzione di lasciare Denver. Mi piace stare lì ed è una grande organizzazione. Ma se Luka avrà problemi con Dallas, da noi è assolutamente il benvenuto”.

"I don’t want to leave Denver… If Luka gets pissed off in Dallas, he can come."

Nikola Jokic says he'd be open to teaming up with Luka Doncic but only on the Nuggets.

(Translated by @MiroslavCuk ) pic.twitter.com/t8q4sd4f2w

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) February 20, 2024