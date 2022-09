Doncic fa assist, Tobey segna: la Slovenia vince all’esordio con la Lituania

Slovenia – Lituania 92-85

(27-27; 24-21; 18-19; 23-18)

Il primo big match di questo EuroBasket è bellissimo perché i talenti sul parquet sono tantissimi e il tasso tecnico è eccelso. La Slovenia ha condotto per 30 minuti, poi la Lituania sembrava avesse in pugno la gara ma Doncic, Tobey e Dragic regalano i primi due punti in classifica alla propria Nazionale nel girone di Colonia. Tra i lituani i due big men, Sabonis e Valanciunas, hanno indubbiamente deluso le aspettative.

PRIMO TEMPO

Un primo tempo davvero equilibrato, con la Slovenia che guida ma la Lituania non intende di mollare neanche un centimetro. I protagonisti sono quelli attesi per gli sloveni: Luka Doncic, Goran Dragic e Mike Tobey. Tra gli avversari fanno molto bene Mindaugas Kuzminskas e Marius Grigonis, faticano invece i fenomeni NBA Domantas Sabonis e Jonas Valanciunas. Nella prima metà di match si è segnato veramente tanto perché la somma dei punti realizzati delle due compagini fa quasi 100, 99, 51 a 49 per la Nazionale con capitale Lubiana.

TERZO QUARTO

Al ritorno degli spogliatoi la musica non cambia: la Slovenia comanda ma la Lituania è solida e l’esperienza dell’ex Milano e New York Knicks si fa sentire. Doncic e compagni arrivano anche a due possessi pieni di vantaggio ma all’ultimo intervallo obbligatorio del loro esordio la Lietuva si rifa sotto, pur chiudendo in leggero svantaggio a Colonia, davanti a migliaia di tifosi gialloverdi arrivati direttamente dal Paese Baltico per supportare la propria Nazionale, come sempre. 69-67 Slovenia al 30′.

QUARTO QUARTO

L’inerzia a inizio quarto periodo continua a essere in favore dei lituani, che al giro di boa della contesa sono sopra di 4 lunghezze: 78 a 74. Luka Doncic rientra in campo e gli sloveni naturalmente trovano giovamento da questo cambio: smazza subito assist a Tobey e -1. Ritorna sul parquet anche Goran Dragic e si vede e si sente: raccoglie da terra un brutto passaggio del compagno americano e il giocatore NBA mette a referto il +4 per i Campioni d’Europa del 2017. Glo uomini in maglia gialloverde cercano di riaprire il match, senza però riuscirci. La Slovenia vince all’esordio di EuroBasket 2022 a Colonia contro la Lituania per

Slovenia: Dragic G. 19, Prepelic 3, Tobey 24, Cancar 11, Doncic 14+10a, Samar NE, Rupnik NE, Nikolic 0, Muric 2, Blazic 14, Dragic Z. 1, Dimec 4. All. Aleksander Sekulic.

Lituania: Zukauskas NE, Brazdeikis 8, Sabonis 10, Jokubaitis 2, Echodas NE, Valanciunas 9, Kuzminskas 19, Zemaitis NE, Giedraitis 5, Grigonis 18, Lekavicius 14, Butkevicius 0. All. Kazys Maksvytis.

Qui trovate le statistiche complete della gara.

