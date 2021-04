La superstar dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, ha fornito una versione interessante del sistema di play-in che porta ai playoff NBA. La stessa star di Mavs ha ammesso di essere un po’ perplesso da come funziona effettivamente.

Doncic non sembra essere d’accordo su come le squadre possano essere eliminate così facilmente dalla contesa dei playoff dopo tutto il duro lavoro che hanno svolto durante la stagione regolare:

Nice comment by Luka Doncic when asked about if he pays attention to the standings with under 20 games left. He said he doesn't understand the point of playing 72 games to make the playoffs, then how a team could be out if it loses two games in the play-in. Not a bad commentary.

— Eddie Sefko (@ESefko) April 13, 2021