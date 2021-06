Donovan Mitchell e Jayson Tatum perderanno tantissimi soldi per l’esclusione dagli All-NBA Team

Donovan Mitchell è stato probabilmente il miglior giocatore della squadra col miglior record della stagione. La guardia ha segnato 26.4 punti di media, aggiungendo anche 4.4 rimbalzi e 5.2 assist, mentre gli Utah Jazz hanno vinto 52 partite su 72. Non è bastato per meritarsi un inserimento nei quintetti All-NBA, a differenza del compagno Rudy Gobert. E lo stesso discorso si può fare per Jayson Tatum, anche lui “snobbato” nonostante una stagione da 26.4 punti, 7.4 rimbalzi e 4.3 assist di media, anche se con minor successo di squadra rispetto al collega.

Cos’hanno in comune Mitchell e Tatum, oltre all’esclusione dai quintetti All-NBA? Entrambi per questo motivo perderanno bonus contrattuali per il totale di 33 milioni di dollari a testa.

The Jayson Tatum and Donovan Mitchell rookie max extension will stay at 25% of the cap in 2021-22.

Both were eligible to receive an additional $33M if named All-NBA.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 16, 2021