La NBA annuncia primo, secondo e terzo quintetto della stagione

Nella notte, in diretta sulla TNT, sono stati annunciati i tre quintetti All-NBA della stagione 2020-21, dopo i due difensivi presentati ieri. L’inserimento in uno di questi tre quintetti non solo è una grandiosa onorificenza per i giocatori selezionati, ma spesso rappresenta anche oggetto di bonus contrattuale o eleggibilità per supermassimo salariale. Ne è un esempio Luka Doncic, che ora potrà firmare un rinnovo che occupi fino al 30% del salary cap di Dallas: 201.5 milioni di dollari in 5 anni.

Insieme allo sloveno, nel First Team sono stati votati l’MVP Nikola Jokic, il capocannoniere Steph Curry, più Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard.

Presenting the 2020-21 All-NBA First Team ⭐️ 🔹 Giannis Antetokounmpo

🔹 Nikola Jokic

🔹 Stephen Curry

🔹 Luka Doncic

🔹 Kawhi Leonard pic.twitter.com/EgwC6lJgjG — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 16, 2021

Secondo quintetto All-NBA invece per LeBron James, Chris Paul, Julius Randle, Damian Lillard e Joel Embiid, arrivato secondo per l’MVP ma “chiuso” da Jokic nel First Team. È solo la seconda volta dal 2008 che LeBron non è nel primo quintetto (l’altra nel 2019).

Here is the 2020-21 All-NBA Second Team 🔥 🔸 Damian Lillard

🔸 Joel Embiid

🔸 Chris Paul

🔸 Julius Randle

🔸 LeBron James pic.twitter.com/1ll5mwzYvV — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 16, 2021

Infine nel terzo quintetto All-NBA sono stati selezionati Kyrie Irving, Bradley Beal, Jimmy Butler, Paul George e il Difensore dell’Anno, Rudy Gobert.

Check out the 2020-21 All-NBA Third Team 👏 🔘 Rudy Gobert

🔘 Jimmy Butler

🔘 Paul George

🔘 Bradley Beal

🔘 Kyrie Irving pic.twitter.com/YWZTgLxyOq — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 16, 2021

Tra gli snobbati dei quintetti All-NBA stagionali possiamo annoverare Donovan Mitchell, Jayson Tatum, James Harden, Devin Booker, Trae Young e Ben Simmons, ma d’altronde i posti sono soltanto 15.

