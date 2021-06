Italbasket, Gigi Datome salta il Preolimpico e Gallinari è in forte dubbio

Dopo l’ufficiale decisione di Marco Belinelli di non partecipare al Preolimpico di Belgrado con l’Italbasket, quest’oggi La Gazzetta dello Sport scrive che anche Gigi Datome e forse Danilo Gallinari non ci saranno. Insomma, tre dei nostri quattro migliori non giocheranno con la maglia Azzurra in Serbia. A essere onesti, quattro dei migliori cinque perché ci sarebbe anche Daniel Hackett, il quale però si è ufficialmente ritirato dall’Italia e quindi era scontata la sua assenza.

Insomma, se già prima le speranze di poter vincere il Preolimpico serbo erano poche per l’Italbasket, oggi senza Gallinari, Belinelli e Datome è praticamente impossibile. L’unico NBA che ci sarà è Nicolò Melli, reduce da una stagione divisa a metà tra New Orleans e Dallas, con i texani che sono usciti al primo turno playoff in gara-7 contro i favoritissimi Los Angeles Clippers.

Sarà un’Italia giovane, con tanti under 25-26 alla prima vera esperienza in un torneo così importante. A oggi non è facile delineare un quintetto ma potremmo ipoteticamente giocare così: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara e Melli. Naturalmente, sperando che i forfait e le defezioni siano finiti qui perché altrimenti il rischio di non arrivare nemmeno in finale è altissimo, rischio che c’è già oggi comunque.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.