Donovan Mitchell potrebbe lasciare molto presto gli Utah Jazz

Donovan Mitchell è da parecchi anni – da quando è entrato in NBA praticamente – il volto di riferimento della franchigia degli Utah Jazz. È stato scelto al 13° posto assoluto dalla società nel 2017 ed è stato magnifico per loro in questi anni nella Lega. Tuttavia, se questa voce si rivelasse vera, questa squadra potrebbe perdere ancora una volta il proprio giocatore franchigia a causa di “forze più grandi”.

Brian Windhorst e Tim McMahon nel loro podcast hanno diffuso voci che Donovan Mitchell potrebbe volere lasciare presto lo Utah, sia tramite trade sia tramite free agency:

“Onestamente devo dire, ed è quello che si vocifera tra le mura sottilissime del campionato, che le dimensioni del mercato potrebbero essere importanti per lui e perciò potrebbe lasciare i Jazz per un big market”, ha detto MacMahon di Mitchell.

I big market sono generalmente le grandi città. Los Angeles, New York, Brooklyn, Philaldelphia, Boston, Washington. Miami. Però possono diventare “big market” anche Dallas o Milwaukee, se ci sono big players. San Antonio non è certamente un big market, anzi, però negli anni ci sono andati in tanti. Salt Lake City è una città bellissima, però di certo non è New York, Los Angeles o Washington. Ma questo non vuol dire che non si possa vincere degli anelli. Donovan Mitchell potrebbe diventare un eroe, come lo sono stati LeBron James per Cleveland o Giannis Antetokounmpo per Milwaukee. Sta tutto a quello che uno si sente dentro.

Leggi anche: Keifer Sykes, un ragazzo che ha realizzato un sogno (quasi) impossibile