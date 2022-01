Ora Ben Simmons potrebbe davvero andare a Sacramento: ecco come

I Sacramento Kings sono stati a lungo considerati uno dei corteggiatori più logici di Ben Simmons. La star dei Philadelphia 76ers vuole giocare in California e i Kings hanno l’incentivo a spostare alcuni pezzi per scuotere la loro franchigia in difficoltà.

Con il mercato di Ben Simmons in stallo, se non indebolendosi del tutto, il GM dei Sixers, Daryl Morey, è stato costretto ad abbassare il prezzo richiesto, cosa che non gli piace particolarmente fare. Le elevate richieste di perenni All-Star come Damian Lillard e Bradley Beal sembrano ancora inverosimili come inizialmente pensato.

Con i Sixers ancora in una posizione privilegiata con un Joel Embiid che sta giocando una stagione strepitosa, è diventato un compito sciocco sprecare la loro più grande risorsa in termini di trade.

Ciò ha accresciuto le discussioni per un potenziale accordo con i Sacramento Kings e Ben Simmons. Sebbene ciò di per sé non sia una novità, le circostanze attuali di entrambe le parti indicano discussioni molto più favorevoli questa volta. Tuttavia, è un po’ più complicato di così:

Secondo quanto riferito, Sacramento è ora disponibile a mettere sul piatto De’Aaron Fox e/o Tyrese Haliburton negli accordi e queste non sono proposte uguali per Philadelphia. Con ogni probabilità, dicono le fonti, uno scambio che coinvolge Fox dovrebbe quasi certamente essere un accordo a tre squadre, spostando Fox da un’altra parte per ottenere ciò di cui i Sixers pensano di aver bisogno. E mentre ai Sixers piace Haliburton e si sentono confident per il suo potenziale adattamento, la sensazione è che non sia al livello che cercano al posto di un pezzo principale come Simmons. Pensano che il prodotto di Iowa State dovrebbe essere una parte integrante all’interno dello scambio ma non la principale.

Fonte: Kyle Neubeck del Philly Voice

