Donte DiVincenzo esplode per 11 TRIPLE contro Detroit, ma Monty Williams non è contento

Ieri notte Donte DiVincenzo ha giocato quella che probabilmente è la sua migliore partita in carriera, nella vittoria dei suoi New York Knicks contro i Detroit Pistons. La guardia, che di recente ha espresso la volontà di giocare al più presto con l’Italbasket, ha chiuso con 40 punti e 11/20 da tre punti. Le 11 triple segnate sono non solo l’11° miglior bottino della storia NBA (a pari merito con diverse altre prestazioni) ma anche un record di franchigia per i Knicks.

Dopo la gara però, in conferenza stampa, l’allenatore dei Pistons, Monty Williams, ha criticato in maniera sibillina la partita di DiVincenzo, il quale avrebbe giocato per il record quando Detroit era già virtualmente sconfitta. 7 delle 20 triple tentate sono infatti arrivate nel quarto periodo, a partita praticamente conclusa (2 quelle segnate).

A domanda su questo comportamento dell’avversario, coach Williams ha risposto irritato: “Non me ne frega nulla della loro squadra. Non potrebbe importarmene di meno. Per come hanno preso quei tiri, non voglio essere parte di questa storia”.

Alle parole del coach dei Pistons ha però risposto Josh Hart, autore di una tripla-doppia da 11 punti, 14 rimbalzi e 10 assist: “Se non voleva far parte di questa storia, avrebbe dovuto dire ai suoi giocatori di difendere meglio. Cosa c’è da dire? Abbiamo un compagno che è caldo, è normale che lo cerchiamo. È buon senso. Williams è un allenatore in questa Lega, quindi penso che abbia il QI per sapere che se un giocatore è caldo, devi passargli la palla”.